Президент ФФККР заявил, что его слова о пропуске Загитовой и Медведевой Олимпиады переврали
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что его слова по поводу пропуска Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой Олимпийских игр в Пекине (Китай) переврали.
«И у Загитовой, и у Медведевой есть возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России. Мои слова переврали. Возможно, умышленно. И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», — цитирует «РИА Новости» Горшкова.
Ранее РБК опубликовал комментарий Горшкова, в котором тот исключил участие Загитовой в Олимпийских играх в Пекине.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20210527/figurnoe_katanie-1734435950.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю