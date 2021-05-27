Президент ФФККР заявил, что его слова о пропуске Загитовой и Медведевой Олимпиады переврали

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что его слова по поводу пропуска Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой Олимпийских игр в Пекине (Китай) переврали.

«И у Загитовой, и у Медведевой есть возможности для того, чтобы тренироваться, соревноваться и завоевать право выступить на Олимпиаде в составе сборной России. Мои слова переврали. Возможно, умышленно. И Алина, и Женя имеют все возможности, если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», — цитирует «РИА Новости» Горшкова.

Ранее РБК опубликовал комментарий Горшкова, в котором тот исключил участие Загитовой в Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.