Песков сообщил, что Путин не планирует новые контакты на Олимпиаде
Песков заявил, что Путин не будет проводить новые встречи на Олимпиаде
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, планирует ли глава государства проводить новые двусторонние встречи во время Олимпиады в Пекине (Китай).
«Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Никаких двусторонних встреч сейчас [у Путина] в планах нет», — цитирует Пескова ТАСС.
Визит российского президента в Китай запланирован на 4 февраля.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Источник: https://tass.ru/politika/13571337
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