Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 13:33

Песков сообщил, что Путин не планирует новые контакты на Олимпиаде

Песков заявил, что Путин не будет проводить новые встречи на Олимпиаде
Виктория Кравченко

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, планирует ли глава государства проводить новые двусторонние встречи во время Олимпиады в Пекине (Китай).

«Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Никаких двусторонних встреч сейчас [у Путина] в планах нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Визит российского президента в Китай запланирован на 4 февраля.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Источник: https://tass.ru/politika/13571337
Олимпиада
Владимир Путин
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах

Валуев раскритиковал власть Украины за отказ спортсменов разговаривать на русском языке на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости