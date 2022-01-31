Песков сообщил, что Путин не планирует новые контакты на Олимпиаде

Песков заявил, что Путин не будет проводить новые встречи на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, планирует ли глава государства проводить новые двусторонние встречи во время Олимпиады в Пекине (Китай).

«Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом. Никаких двусторонних встреч сейчас [у Путина] в планах нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Визит российского президента в Китай запланирован на 4 февраля.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.