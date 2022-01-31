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Пекин-2022

Сегодня, 13:08

Ягудин создал петицию с призывом вернуть России флаг и гимн на Олимпиадах

Ягудин настаивает на возвращении России флага и гимна на Олимпиадах
Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил о том, что создал петицию с просьбой вернуть сборной России возможность выступать с флагом и гимном страны на Олимпийских играх.

«Скоро стартует очередная Олимпиада, и я очень жду ее. Общаясь со многими нашими ребятами и тренерами, я знаю, как усердно, в поте лица, каждый день они готовятся к этому важнейшему событию. Невероятный труд, который вызывает мое безмерное уважение!

Мне вновь невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. WADA ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт!» — написал в своем Instagram Ягудин.

Петицию подписало на данный момент 332 человека.

Из-за санкций на фоне антидопингового скандала российские спортсмены будут выступать на зимних Играх в Пекине под знаменем Олимпийского комитета России (ОКР).

Алексей Ягудин
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