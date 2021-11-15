Организаторы Олимпиады в Пекине опубликовали меню для спортсменов

Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине рассказали о питании для спортсменов.

Как сообщает Global Times, спортсменам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. Все блюда будут оформлены с элементами традиций китайского нового года, который празднуется 1 февраля.

Меню включает в себя блюда для людей разного вероисповедания: вегетарианская еда, халяльная и кошерная.

В еде для спортсменов не будет перца и других приправ. По мнению организаторов специи могут привести к положительной допинг-пробе.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в столовой атлетам выдадут маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.