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МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине

МОК утвердил форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине в 2022 году
11:48
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине. Он также рассказал, что комплект будет представлен в начале декабря.

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК. Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике», — цитирует Позднякова ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12923037

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Виктория Кравченко все материалы автора
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