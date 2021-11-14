Стали известны все участники женского олимпийского хоккейного турнира

Сборные Дании, Чехии и Швеции стали последними участниками женского турнира по хоккею на Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Сборная России сыграет в группе А с командами Канады, США, Финляндии и Швейцарии. В группу В помимо победителей квалификации попали команды Японии и Китая.

В четвертьфинал выйдут все команды группы А и три лучшие сборные группы В. Женский олимпийский хоккейный турнир пройдет с 3 по 17 февраля.