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Пекин-2022

Сегодня, 06:33

На Олимпиаде в Пекине не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Виктория Кравченко

На Олимпиаде в Китае 16 февраля не выявлено ни одного нового случая заражения коронавируса, говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном сегодня, 17 февраля.

Вчера, 16 февраля, в Китай прибыло семь человек, которые являются представителями других заинтересованных сторон. После ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни не было выявлено новых случаев заражения ковидом.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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