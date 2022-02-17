На Олимпиаде в Пекине не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Китае 16 февраля не выявлено ни одного нового случая заражения коронавируса, говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном сегодня, 17 февраля.

Вчера, 16 февраля, в Китай прибыло семь человек, которые являются представителями других заинтересованных сторон. После ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни не было выявлено новых случаев заражения ковидом.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.