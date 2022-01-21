Власти Пекина в преддверии Олимпиады ужесточат досмотр в метро

В Пекине перед зимней Олимпиадой введут более тщательный досмотр в метро, сообщает Beijing Daily.

По данным источника, с понедельника в метро Пекина будет повышен уровень реагирования и будут применяться более строгие меры. Власти посоветовали гражданам и гостям города для более быстрого прохождения контроля не проносить с собой напитки и не класть в сумки запрещенные предметы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.