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Пекин-2022

Сегодня, 16:00

Власти Пекина в преддверии Олимпиады ужесточат досмотр в метро

Виктория Кравченко

В Пекине перед зимней Олимпиадой введут более тщательный досмотр в метро, сообщает Beijing Daily.

По данным источника, с понедельника в метро Пекина будет повышен уровень реагирования и будут применяться более строгие меры. Власти посоветовали гражданам и гостям города для более быстрого прохождения контроля не проносить с собой напитки и не класть в сумки запрещенные предметы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

Олимпиада
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