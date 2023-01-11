Губерниев оценил итоги опроса ВЦИОМ: «Валиева — достойнейший человек! Но спортсмен года — Большунов»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» отреагировал на признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года по данным ВЦИОМа.

«Валиева, без всякого сомнения, достойнейший человек! Но она не может быть спортсменкой года. Россияне голосовали пультом от телевизора. Спортсмен года — Большунов! А спортсменка года — либо Щербакова, либо Непряева. Это тоже совершенно очевидно. Если бы Большунов с Непряевой были бы ведущими «Ледникового периода», они бы выиграли. В данной ситуации пульт от телека немного побеждает холодную голову. Но лучшие спортсмены страны по совокупности факторов, с учетом того, что летники нигде не выступали, а зимники выступали блестяще на Олимпиаде, — Щербакова или Непряева, либо Александр Большунов», — сказал Губерниев «СЭ».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).