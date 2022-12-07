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Сегодня, 18:24

МОК ждет решения CAS по делу Валиевой для распределения медалей Олимпиады-2022

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Медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию будут распределены после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Что касается дела Валиевой, то у нас были консультации с ВАДА, которое решило передать дело в CAS. После разбирательства мы сможем наконец распределить медали между спортсменами, которые это заслужили. Но это решение должен принять CAS», — приводит ТАСС слова президента МОК Томаса Баха.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпиады в командном турнире. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете и после этого сразу стало объектом критики, в том числе со стороны ВАДА. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.

Источник: https://tass.ru/sport/16529165
Камила Валиева
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