Форму олимпийской сборной для Игр в Пекине представят в начале декабря

Официальная экипировка, в которой российские спортсмены будут выступать на зимней Олимпиаде в Пекине, будет представлена в первые дни зимы, сейчас по этому поводу идут консультации с МОК, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Буквально вчера общался с дизайнером нашей формы Анастасией Задориной. Мы предполагаем, что в начале декабря состоится презентация экипировки. Поэтому сейчас мы проводим консультации с МОК, а компания ZASPORT готовит образцы всех предметов формы. Сразу после того как она будет представлена публике, мы откроем экипировочный центр в Москве», — сказал Поздняков журналистам.

Напомним, что согласно вердикту CAS российские спортсмены на Играх в Токио и Пекине должны выступать без национальной символики — флага, гимна и названия «Сборная России».