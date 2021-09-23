Поздняков считает, что антиковидный опыт Токио будет применен в Пекине

Глава ОКР Станислав Поздняков предполагает, что меры против распространения коронавируса, примененные организаторами Олимпиады в Токио, будут распространены и на Игры в Пекине, которые пройдут будущей зимой.

«Мы начали обсуждать уже Игры в Пекине — приняли ряд решений, которые позволят нашим федерациям и командам по зимним видам спорта быть более подготовленными на заключительном этапе. В ближайший месяц мы ждем от МОК и Оргкомитета детальной информации по ковидным протоколам, болельщикам, перемещениям спортсменов и других лиц. Но по опыту проведения Игр в Токио, который был признан успешным, мы предполагаем, как это будет выглядеть и в Пекине. Например, ежедневное тестирование, благодаря которому в Олимпийской деревне за все время было выявлено только около 30 заболевших. И зная отношение властей Китая к этим вопросам, уверен, что зимние Игры будут безопасными», — сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.