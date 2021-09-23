Фазель сообщил, что Олимпиада в Пекине может пройти без зрителей

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Олимпиада в Пекине пройдет, скорее всего, без зрителей.

Игры состоятся с 4 по 20 февраля.

«Решения о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было», — цитирует Фазеля ТАСС.

На Олимпиаде в Токио большинство соревнований также проходили без зрителей.