Фазель сообщил, что Олимпиада в Пекине может пройти без зрителей
13:26
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Олимпиада в Пекине пройдет, скорее всего, без зрителей.
Игры состоятся с 4 по 20 февраля.
«Решения о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было», — цитирует Фазеля ТАСС.
На Олимпиаде в Токио большинство соревнований также проходили без зрителей.
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