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Фазель сообщил, что Олимпиада в Пекине может пройти без зрителей

13:26
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Олимпиада в Пекине пройдет, скорее всего, без зрителей.

Игры состоятся с 4 по 20 февраля.

«Решения о том, будут ли болельщики на Играх в Пекине, мы ожидаем в октябре. Насколько я понимаю, будет как в Токио, где болельщиков на соревнованиях не было», — цитирует Фазеля ТАСС.

На Олимпиаде в Токио большинство соревнований также проходили без зрителей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12484843

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Виктория Кравченко все материалы автора

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