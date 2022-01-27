Экс-тренер сборной России допустил пропуск Олимпиады Казакевич и Васнецовой

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на невылет в Пекин пятерых членов сборной России по биатлону, включая спортсменок Ирину Казакевич и Валерию Васнецову.

«Если такое произошло, значит не готовы были к вылету. Это не касается тех членов сборной, у которых обнаружили положительный тест. Сидеть внизу не есть хорошо. Имею в виду, что сейчас спустились с Антхольца. Допустим, еще один день они будут ждать вылета, это ничего. Но потом начнется акклиматизация. Васнецовой и Казакевич придется снова вкатываться. Если они вылетят в ближайшее время, то это не так страшно. В обратной ситуации это может отразиться на функциональном состоянии в ближайших гонках. При этом допускаю, что спортсменки не попадут в Пекин и придется вызывать других. Но этим вопросом должны владеть люди, которые непосредственно этим занимаются. В наше время при коронавирусных условиях все возможно», — сказал Хованцев «СЭ».

Из-за положительного теста на коронавирус со сборной России по биатлону в Пекин не отправились руководитель сервис-группы СБР Александр Печерский, а также специалист резервного списка олимпийской сервис-бригады Дмитрий Блинов.

Дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе понадобится старшему тренеру женской команды Михаилу Шашилову, массажисту Роману Никитину, а также биатлонисткам Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой. Их вылет в Пекин отложен как минимум на сутки.