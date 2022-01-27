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Пекин-2022

Сегодня, 11:48

На Олимпиаде в Пекине выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

Виктория Кравченко

В Китае выявлено 23 случая заражения коронавирусом среди представителей, приехавших на Олимпиаду в Пекин, сообщается в заявлении оргкомитета.

Вчера, 26 января, в Китай прибыл 351 человек, из них 14 спортсменов и официальных лиц и 337 заинтересованных лиц. После сдачи ПЦР-тестов было выявлено 15 новых случаев заражения, все — среди представителей заинтересованных сторон. Еще восемь положительных результатов было выявлено среди ранее прибывших на Олимпиаду — не спортсмены или официальные представители.

23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба сборной России. Среди них не было заболевших.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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