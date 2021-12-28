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Чернышенко: «До конца года все сборные должны быть вакцинированы»

10:35
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине. По его словам, идет заключительный этап и особое внимание уделяется антиковидным мерам.

«Игры в Токио прошли для нас успешно. 335 спортсменов обеспечили нам третье место в неофициальном медальном зачете, — отметил Чернышенко. — Нельзя не отметить выступления Рылова, Бацарашкиной, Максима Храмцова и мужской сборной по спортивной гимнастике.

У нас сейчас заключительный этап подготовки к играм в Пекине. В расширенный список включено 600 спортсменов. Сейчас Россия завоевала уже 218 квот из 261, в том числе и в новых дисциплинах. Окончательное распределение лицензий ждем в конце января по итогам выступлений наших спортсменов на официальных соревнованиях сезона.

Особое внимание уделяется антиковидным мерам и регламенту тестирования. У нас более 85% спортсменов вакцинировались. По моему поручению до конца года все сборные должны быть вакцинированы.

Не сомневаемся, что наши спортсмены не раз окажутся на пьедестале в Пекине. И им очень нужна поддержка болельщиков".

Олимпиада пройдет в Пекине с 2 по 20 февраля 2022 года.

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Сергей Федоров все материалы автора
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