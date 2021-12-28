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Чернышенко: «Тяжело прогнозировать ситуацию с распространением омикрона»

11:24

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что используется весь комплекс мер для обеспечения безопасности спортсменов в отношении коронавируса. По его словам, в этом вопросе важен процесс вакцинации.

«По коронавирусу мы ориентируемся на решения штаба во главе с Татьяной Голиковой, которая достигает больших результатов, — отметил Чернышенко. — Тяжело прогнозировать ситуация с распространением «омикрона». Мы используем весь комплекс мер для обеспечения безопасности спортсменов. Россия является частью мирового сообщества. Мы не стали вводить тотальный локдаун, а ввели меры, которые позволили сохранить экономику. Здесь также важен процесс вакцинации. Удивительно, что даже образованные люди продолжают говорить ерунду про прививки.

QR-код используется в отрыве от персональных данных, он показывает состояние здоровья. Мы все будем делать, чтобы у спортсменов была достойная аудитория. Решения о допуске болельщиков принимают главы субъектов".

Олимпиада пройдет в Пекине с 2 по 20 февраля 2022 года.

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Сергей Федоров все материалы автора
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