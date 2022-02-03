Семь хоккеистов сборной Латвии в Пекине сдали положительные тесты на коронавирус
Семь игроков сборной Латвии по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин.
Как сообщает 3 февраля официальный Twitter-аккаунт команды, пятерым хоккеистам разрешено нарушать режим изоляцию до сдачи повторных тестов. Еще два игрока должны оставаться изолированными.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года стартует 9 февраля. Сборная Латвии на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).
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