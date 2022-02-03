Семь хоккеистов сборной Латвии в Пекине сдали положительные тесты на коронавирус

Семь игроков сборной Латвии по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин.

Как сообщает 3 февраля официальный Twitter-аккаунт команды, пятерым хоккеистам разрешено нарушать режим изоляцию до сдачи повторных тестов. Еще два игрока должны оставаться изолированными.

Ierodoties Pekin?, septi?iem Latvijas izlases hokejistiem konstat?tas pozit?vas Covid-19 anal?zes. Veicot atk?rtotus testus, pieciem no septi?iem hokejistiem at?auts p?rtraukt izol?ciju. Diviem sp?l?t?jiem v?l j?paliek izol?cij?. — LV Hokeja feder?cija (@lhf_lv) February 3, 2022

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года стартует 9 февраля. Сборная Латвии на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).