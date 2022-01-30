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Сегодня, 20:07

Сборная России провела двусторонний матч, Кузьменко забил два гола

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

В Новогорске, где сборная России продолжает подготовку к Олимпиаде, состоялся второй двусторонний матч. «Красные» победили «Белых» 4:3. Голы у красных забили Кирилл Семенов, Станислав Галиев, Вадим Шипачев и Никита Нестеров. У «Белых» одна шайба не счету Дмитрия Воронкова и дубль — у Андрея Кузьменко.

Ворота «Красных» защищал Иван Федотов, у «Белых» — Тимур Билялов.

Напомним, что в предыдущем контрольном матче двух составов сборной России Кузьменко оформил хет-трик. При этом форвард вошел лишь в число запасных сборной России на предстоящем олимпийском хоккейном турнире.

Андрей Кузьменко
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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