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Сегодня, 08:00

Российские хоккеисты вылетят из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами олимпийской команды

Хоккеисты сборной России отправятся из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами олимпийской команды
Виктория Кравченко

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что российские хоккеисты вылетят в Москву из Пекина с другими спортсменами команды.

Спортсмены должны приземлиться Москве в 14:50 мск.

«Летим со всеми», — цитирует Жамнова ТАСС.

Отметим, в Пекин сборная России летела отдельным рейсом в связи с угрозой заражения коронавирусом. На Олимпиаде российские хоккеисты выиграли серебряные медали, проиграв в финале команде Финляндии со счетом 1:2.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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