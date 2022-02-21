Российские хоккеисты вылетят из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами олимпийской команды

Хоккеисты сборной России отправятся из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами олимпийской команды

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что российские хоккеисты вылетят в Москву из Пекина с другими спортсменами команды.

Спортсмены должны приземлиться Москве в 14:50 мск.

«Летим со всеми», — цитирует Жамнова ТАСС.

Отметим, в Пекин сборная России летела отдельным рейсом в связи с угрозой заражения коронавирусом. На Олимпиаде российские хоккеисты выиграли серебряные медали, проиграв в финале команде Финляндии со счетом 1:2.