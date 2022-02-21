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Сегодня, 12:35

Генменеджер сборной России по хоккею Ковальчук шуточно ответил на высказывание Плющева

Илья Ковальчук ответил Владимиру Плющеву на слова про тренерских штаб сборной России по хоккею
Анна Горшкова
Корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Instagram
Сторис Ильи Ковальчука.
Фото Instagram
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Генменеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на высказывание экс-тренер сборной России Владимира Плющева.

Ранее Плющев заявил, что Алексей Жамнов получил все возможное для подготовки сборной России к Олимпиаде в Пекине, но тренерской работы на турнире он не увидел.

«Владимир Анатольевич! Браво», — написал Ковальчук в Instagram.

Сторис Ильи Ковальчука. Фото Instagram
Сторис Ильи Ковальчука.
Фото Instagram

Сборная России на Олимпиаде-2022 в финале уступила Финляндии со счетом 1:2 и завоевала серебрярные медали.

Илья Ковальчук
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
Владимир Плющев
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