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Сегодня, 10:44

Россия — в полуфинале, Канада и США вылетели. Live Шевченко и Рабинера из Пекина

17 февраля состоится прямой эфир журналистов Шевченко и Рабинера на YouTube-канале «СЭ»
Сергей Ревенко
Корреспондент
Капитан сборной России Вадим Шипачев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сегодня, 17 февраля, на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» состоится очередной прямой эфир Алексея Шевченко и Игоря Рабинера, которые находятся на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Начало эфира — в 12.30 по московскому времени.

Главные темы:

— Россия вышла в полуфинал;

— матч с Данией: было ли лучше, чем в первый раз;

— что ждать от Швеции;

— почему вылетели Канада и США.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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