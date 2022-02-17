Россия — в полуфинале, Канада и США вылетели. Live Шевченко и Рабинера из Пекина
17 февраля состоится прямой эфир журналистов Шевченко и Рабинера на YouTube-канале «СЭ»
Сегодня, 17 февраля, на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» состоится очередной прямой эфир Алексея Шевченко и Игоря Рабинера, которые находятся на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Начало эфира — в 12.30 по московскому времени.
Главные темы:
— Россия вышла в полуфинал;
— матч с Данией: было ли лучше, чем в первый раз;
— что ждать от Швеции;
— почему вылетели Канада и США.
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