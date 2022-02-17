17 февраля состоится прямой эфир журналистов Шевченко и Рабинера на YouTube-канале «СЭ»

Сегодня, 17 февраля, на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» состоится очередной прямой эфир Алексея Шевченко и Игоря Рабинера, которые находятся на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Начало эфира — в 12.30 по московскому времени.

Главные темы:

— Россия вышла в полуфинал;

— матч с Данией: было ли лучше, чем в первый раз;

— что ждать от Швеции;

— почему вылетели Канада и США.