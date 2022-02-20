Гавриков и Чинахов заключили пари с Лайне на финал Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией

Финский форвард «Коламбуса» Патрик Лайне поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 между Финляндией и Россией.

«Я совершенно уверен, что они смогут выполнить свою работу. Мы заключили пари с Владиславом Гавриковым и Егором Чинаховым. Всегда приятно иметь что-то на кону», — приводит слова Лайне официальный Twitter клуба.

20 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 07.10 по московскому времени.

Следить за ходом финального матча Олимпиады Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции «СЭ».