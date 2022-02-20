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Сегодня, 04:14

Гавриков и Чинахов заключили пари с Лайне на финал Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией

Сергей Разин
корреспондент
Финский форвард «Коламбуса» Патрик Лайне.
Фото instagram.com/bluejacketsnhl

Финский форвард «Коламбуса» Патрик Лайне поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 между Финляндией и Россией.

«Я совершенно уверен, что они смогут выполнить свою работу. Мы заключили пари с Владиславом Гавриковым и Егором Чинаховым. Всегда приятно иметь что-то на кону», — приводит слова Лайне официальный Twitter клуба.

20 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 07.10 по московскому времени.

Следить за ходом финального матча Олимпиады Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия: финал Олимпиады. Онлайн-трансляция главного матча Пекина-2022

Владислав Гавриков
Егор Чинахов
Патрик Лайне
Коламбус Блю Джэкетс
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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