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Сегодня, 14:20

Губерниев — о словах Слепышева: «На хоккейной площадке нужно себя показывать, а не в инстаграме!»

Губерниев отреагировал на пост Слепышева в Instagram
Антон Иванов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику хоккеиста Антона Слепышева в адрес российских СМИ.

«Разговаривать у себя в социальных сетях — замечательно, но я сегодня ждал совершенно другой игры от Слепышева. Но я так и не долежался этого чуда. Он, видимо, оставил все свои силы для постов в интернете. На хоккейной площадке нужно себя показывать, а не в инстаграме!» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 20 февраля, хоккеист сборной России Антон Слепышев в своем Instagram резко обратился к хейтерам и российским СМИ.

Сборная России проиграла команде Финляндии в финале Олимпиады (1:2).

Антон Слепышев
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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