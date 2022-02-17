Женская сборная Канады по хоккею обыграла США и в пятый раз в истории завоевала золото Олимпиады

Женская сборная Канады по хоккею обыграла США в финале Олимпиады в Пекине

Женская сборная Канады по хоккею обыграла команду США в финале Олимпиады в Пекине — 3:2.

В составе канадской команды дубль сделала Мари-Филип Пулен, еще одну шайбу забросила Сара Нерс. У американок забили Хилари Найт и Аманда Кессел.

Сборная Канады в пятый раз в истории выиграла золото в женском хоккейном турнире на Олимпиаде. До этого канадки побеждали на Играх в 2002, 2006, 2010 и 2014 году.

На предыдущей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане золото завоевала сборная США, которая выиграла в финале у Канады со счетом 3:2.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

Финал

Канада — США — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Нерс — 5 (Томпсон, Пулен), 7:50 — 1:0. Пулен — 5, 15:02 — 2:0. Пулен — 6 (Дженнер, Нерс), 29:08 — 3:0. Найт — 6 (мен., Брандт), 36:39 — 3:1. Кессел — 3 (бол., Рок, Карпентер), 59:47 — 3:2.

Вратари: Дебьен — Каваллини (56:51).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (11+6+3) — 40 (11+13+16).

Судьи: Виганд, Кук.

17 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.