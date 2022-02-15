Драма на Олимпиаде в Сочи: как российская фристайлистка сломала позвоночник, но стала мамой в Испании и судилась с врачом

Когда любовь близких мотивирует жить.

Испытывали ли вы когда-нибудь чувство отчаяния? Когда ситуация безнадежна и кажется, что из нее нет выхода. Мария Комиссарова ощутила это в 23-летнем возрасте. Талантливая российская фристайлистка получила тяжелую травму на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Девушка сломала позвоночник и оказалась прикована к инвалидному креслу. Ей сделали ряд операций, а затем объявили неутешительный прогноз — ходить она больше не сможет. После такого у многих могли бы опуститься руки, но не у Комиссаровой. Спортсменка не сдалась. Мария отбросила мысли о смерти и научилась получать удовольствие от жизни: вышла замуж, стала мамой двух детей, переехала жить в Испанию и стала популярным блогером в Instagram. Огромную роль в этом сыграли ее супруг и семья. Рассказываем о том, как может сильно помочь поддержка близких и вернуть веру в себя.

Выгнали из сборной после смерти мамы

Комиссарова родилась в семье спортсменов: папа был лыжником, а мама саночницей. Они в раннем возрасте научили девочку кататься на горных лыжах. Безусловно, опасный вид спорта. Родители предложили Марии попробовать себя в нем в пятилетнем возрасте. Занятия пришлись по душе. Позднее именно на склонах она познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Чаадаевым.

Профессиональный спорт закалил ее характер и научил преодолевать тяжелые моменты травм. С этим Комиссарова столкнулась в 17 лет. Горнолыжница сломала ногу в трех местах. С трассы ее забирали на вертолете в госпиталь. Семья встречала девочку в инвалидной коляске. В течение трех месяцев Мария ходила на костылях.

Нога Марии Комиссаровой после операции. sports.ru

Никаких мыслей о том, чтобы бросить спорт, не возникало. После лечения девушка долго пыталась вернуть форму — боли в ноге ушли не сразу. Спустя некоторое время случилась победа в финале Кубка России, однако более серьезные достижения не пришли. Минула пара сезонов, и Марию постепенно отодвигали из национальной команды. И тут еще случилась семейная трагедия: умерла ее мама. Наступил тяжелый психологический период.

Предстояли новые соревнования. Состояние подавленное. Выступление получилось неудачным. После собрания в сборной тренеры приняли решение попрощаться с Комиссаровой. Но без дела она долго не сидела. На нее вышла федерации фристайла с предложением — девушка сменила вид спорта. Вместе с ней в ски-кросс также ушел и ее будущий муж — Алексей Чаадаев.

Роковой прыжок

Ски-кросс считается одной из самых экстремальных горнолыжных дисциплин. На высочайших скоростях лыжники должны быстрее остальных преодолеть дистанцию с трамплинами и препятствиями. По словам Комиссаровой, ей поначалу было страшно прыгать, но со временем приспособилась. Важную роль в обучении сыграл Чаадаев, с которым Комиссарова начала встречаться.

В 2011-м Марию пригласили в сборную России по ски-кроссу. В 2012 году она вошла в историю отечественного спорта. В Швейцарии забрала серебро на Кубке мира, став первой россиянкой, завоевавшей медаль на международном турнире в ски-кроссе.

Впереди Комиссарову ждала долгожданная домашняя Олимпиада-2014 в Сочи. Спортсменку включили в состав национальной команды. Перед зимними Играми в Санкт-Петербурге расклеили плакаты с ее изображением. Такая поддержка невероятно заряжала Марию... Кто бы мог подумать, что скоро ее жизнь навсегда изменится.

Мария Комиссарова. Фото Global Look Press

15 февраля 2014-го Комиссарова готовилась к тренировке в Сочи. Обычная обстановка и большой страх. Трасса была очень трудной. Перед заездом девушка спросила совета у парней, которые проходили данный маршрут.

«У одного из них я спросила о том самом трамплине. Хотела узнать, нужно ли там толкаться, чтобы долететь до приземления. Место находится под наклоном, нужно всегда четко на него прыгать. Если ты его перелетаешь или не долетаешь, то приземляешься на плоский участок. И можешь отбить себе ноги. Поэтому нужно всегда попадать в скат.

Мальчик сказал, что лучше толкнуться, потому что нам, девочкам, можно не долететь. Но дело в том, что у меня вес и рост были немаленькие и, видимо, скорость была такой же, как и у мальчиков. Не надо было сильно толкаться.

Но я толкнулась, очень сильно толкнулась. В итоге перелетела все приземление и опустилась на плоский участок, как будто упала на ноги с третьего этажа, высота там была пять метров. Удар был снизу в ноги. Я сломала позвоночник, просто приземлившись с высоты прямыми ногами на плоский участок", — рассказывала Комиссарова в интервью sports.ru.

Комиссарова жестко упала и испытывала сильную боль. Лыжница поняла, что не чувствует ног. Медики вкололи ей обезболивающее и повезли на скорой в больницу. Россиянка признавалась, что почти не помнит те события. Всё было как в тумане. Спортсменка получила компрессионный перелом 12-го позвонка со смещением.

В госпитале ее навестил Президент России Владимир Путин. Девушка, находясь в кислородной маске, прошептала ему, что хочет уехать лечиться Германию, и спортсменке помогли с лечением за границей.

50 миллионов рублей на безрезультатное лечение у Блюма

В Германии Комиссаровой сделали еще две операции. Медики обнаружили, что один из ее позвонков раскрошился. Вставили на его место металлический и закрепили всё сдерживающей конструкцией. В этот период девушка испытала самые сильные физические и психологические боли.

Россиянке сообщили, что она больше не сможет ходить. Это было полное опустошение. Всё сопровождалось истерикой, однако внезапно Мария услышала слова от ее молодого человека Алексея Чаадаева: «Выйдешь за меня?» Будучи в слезах, спортсменка ответила согласием. При этом в голове всё равно витали суицидальные мысли. Комиссарова боялась, что станет обузой для будущего супруга, и не представляла, как будет передвигаться на коляске в России.

Реабилитация в Германии прервалась досрочно. Теперь предстоял путь в испанскую Марбелью. Там Марию ждал доктор Евгений Блюм, обещавший, что она сможет ходить уже через год. Как в такой ситуации не поверить в чудо? Лечение было очень дорогим. Одно занятие в клинике Блюма, по словам Комиссаровой, стоило 1500 евро. Собственных денег хватило только на полторы недели. Тогда на помощь пришел благотворительный фонд. Необходимые средства удалось собрать. Девушку ждали шестичасовые тренировки в день.

Время шло, но Комиссарова всё равно так и не начала ходить, как ей обещали в клинике Блюма. За два года было потрачено 627 тысяч евро. Марии и Алексею стало казаться, что врачи их обманывают. Занятия не приводили к результату. Вскоре Комиссарова и ее семья приняли решение прекратить лечение.

«При повреждении спинного мозга есть мизерный шанс на полное восстановление функций тела, но никто не даст гарантии на полное излечение. Малейшие повреждения нерва — долгая реабилитация, а здесь речь идет о позвоночнике как целостной структуре. Еще одно препятствие к восстановлению — это мозг, может блокировать сигналы в нижнюю часть тела. Однако нервная ткань может восстановиться при благоприятных условиях, но это очень долгий процесс, — рассказал «СЭ» спортивный реабилитолог, руководитель Студии физического интеллекта Константин Чернышов.

Мария подала в суд на доктора Блюма. Спустя пару лет его объявили в международный розыск. В России он был арестован заочно. В феврале 2021-го Блюма задержала испанская полиция. Врач предстал перед местным судом, где заявил, что отказывается от добровольной экстрадиции. Он был отпущен до окончательного решения Национального суда Испании по данному делу.

Стала мамой и не захотела возвращаться в Россию

За два года Мария с мужем освоились в Испании. Появились друзья, выучили язык и привыкли к местной жизни. В Россию возвращаться ей не хотелось. Основная причина — опасения, что условия для жизни инвалидов в нашей стране пока несовершенны.

«Не знаю, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию, плохие пандусы — это далеко не все. Много плохих тротуаров, дорог, некачественные съезды, плохие лифты, тяжелые двери... Парковочные места для инвалидов постоянно заняты. В заведениях, куда я хочу попасть, должны быть лестницы или порожки, их тоже часто нет. Ну и отношение наших людей не радует: они не привыкли видеть инвалидов на улице, потому что многим из нас не удается выходить из дома. В Европе, поверьте, все по-другому», — говорила Комиссарова.

В 2016-м россиянка узнала, что станет мамой. Пара стала планировать свадьбу до рождения ребенка. Предложение руки и сердца Алексей сделал во время велопрогулки в Испании. Во второй раз после того случая в клинике Германии.

Первые роды прошли нормально, несмотря на тяжелую травму позвоночника. Врачи сделали девушке кесарево из-за отсутствия чувствительности ниже пупка. Первенец оказался мальчиком, его назвали Матео. Позже Мария родила второго ребенка — девочку Милитину.

Комиссарова научилась водить автомобиль и стала популярным блогером. Ее Instagram-аккаунт насчитывает почти 1,5 миллиона подписчиков, в описании профиля указано: «Инвалидность — не приговор». Россиянка обрела настоящее счастье с семьей. Несколько лет назад она не могла представить себе жизнь в коляске, а сейчас все ее мысли связаны с мужем и будущим любимых детей. Ничего не ограничивается собственным телом. Счастье — это близость и поддержка твоих близких.