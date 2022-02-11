Американский фристайлист сломал череп в 30 местах и был в шаге от смерти. Путь от катастрофы к медали Олимпиады

История преодоления Колби Стивенсона, попавшего в аварию в 2016 году.

У фристайлиста из США Колби Стивенсона удивительная история: накануне стал серебряным призером Олимпийских игр с 183,00 балла после ужасной аварии, которая могла стоить ему жизни.

Все случилось около шести лет назад в День матери (второе воскресенье мая) на дороге в американском штате Айдахо в условиях плохой видимости. Колби поздно вечером поехал домой в штат Юта после победы в одном из соревнований по фристайлу. Оказавшись на большой автомагистрали и преодолев 500 миль, спортсмен уснул за рулем. Его машина восемь раз перевернулась, проломив крышу. Стивенсон получил около 30 переломов черепа, а также ребер и шеи. Врачам в больнице пришлось отправить жертву аварии в искусственную кому на трое суток. Стивенсон очнулся на больничной койке в окружении близких, не понимая, что случилось.

Колби Стивенсон. Фото Reuters

Обезболивающие каждые четыре часа и потеря памяти

Как говорят врачи, если бы его мозг в результате внутреннего кровотечения увеличился хотя бы еще немного, фристайлист мог получить необратимые повреждения. Во время операции хирург вставил ему в ногу титановую пластину, и никто не мог сказать, сможет ли он не то что возобновить карьеру, а просто встать на лыжи. «Я отношусь к одному проценту людей, у которых был перелом черепа такого типа и не возникло повреждений головного мозга», — говорит Стивенсон. Он две недели был прикован к постели и еще месяц жил на обезболивающих, вкалывая их каждые четыре часа. Помимо этого, у фристайлиста случались провалы в памяти, и вдобавок он до сих пор чувствует боль в шее.

Жизнь американца изменилась, о чем он сам и рассказывает: «Спустя пять лет после автокатастрофы я все еще помню этот случай как жизненный урок, чтобы просто жить и наслаждаться каждым моментом. Наслаждайтесь мелочами жизни, потому что нам так повезло жить той жизнью, которой мы живем: принимать душ каждый день и есть вкусную еду. Как только вы научитесь ценить мелочи, тогда действительно важные или крупные события в вашей жизни будут значить гораздо больше. Просто вернуться к катанию на лыжах для меня было похоже на то, что я чувствовал себя маленьким ребенком, который только учится кататься на велосипеде, и это просто восторг», — сказал Стивенсон.

Ваш характер будет укрепляться в самые мрачные времена

Журналисты также спрашивали, какой бы спортсмен дал совет тем, кто переживает трудные времена. На это Стивенсон ответил: «Ваш характер будет развиваться в самые мрачные времена. Эти истории показывают, кто вы на самом деле. Подумайте, за что вы благодарны. Посмотрите на то, что у вас есть, а у других людей нет, даже когда вы в самом мрачном состоянии. Я знаю, что есть некоторые вещи, которые есть у вас, но нет у других».

Через пять месяцев после аварии фристайлист вернулся к тренировкам с тренером в Новой Зеландии и в первый же день выполнил сложный трюк double cork 1080. О пропуске Олимпиады-2022 уже не могло идти и речи: в прошлом марте он обеспечил себе путевку в Пекин, заняв второе место на чемпионате мира и завоевав несколько побед на этапах Кубка мира. В этом году он также выучил трюк, который включает в себя 4,5 разворота после взлета.

В интервью Стивенсон просил молодых фристайлистов увидеть в нем пример человека, у которого получилось преодолеть невозможное. Это невозможное у него получилось — теперь он серебряный призер Олимпиады. «Это был долгий путь для меня после той автокатастрофы, но при этом я был окружен нужными людьми. Я просто наслаждаюсь каждым моментом, путешествую по миру и продолжаю делать то, что люблю».