Фристайлистка Мальцева объяснила свое падение в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Екатерина Мальцева объяснила свое падение в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка завершила участие в дисциплине на стадии 1/8 финала. Она заняла третье место в своем заезде после столкновения с австрийкой Катрин Офнер.

«Я ее обогнала, она своими лыжами задела мои пятки и у меня просто лыжи разъехались, палки сломались. Если бы не сломались, я, может быть, смогла бы раньше убежать. Не было ничего запрещенного, просто произошел контакт, такое бывает, нет смысла подавать протест.



Очень грустно и досадно, будем работать дальше, это не конец. Это ски-кросс, такое бывает. У лидера может такое сложиться, который весь сезон выигрывает, столько уже примеров на этой Олимпиаде. Тоже самое в сноуборд-кроссе, где все лидеры вылетели в первом и втором заездах», — приводит ТАСС слова Мальцевой.

Лучшей из россиянок в ски-кроссе стала Анастасия Чирцова, которая дошла до четвертьфинала. Екатерина Мальцева, Наталья Шерина и Елизавета Понкратова выбыли в 1/8 финала.