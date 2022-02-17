Россиянка Чирцова не смогла пройти в полуфинал Олимпиады в ски-кроссе

Российская фристайлистка Анастасия Чирцова не смогла выйти в полуфинал Олимпиады в ски-кроссе.

В третьем четвертьфинальном заезде Чирцова заняла последнее, 4-е место. В полуфинал выходят две лучших спортсменки из каждого заезда.

Чирцова показала лучший результат среди всех россиянок. Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина выбыли в 1/8 финала.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Финал в женском ски-кроссе состоится сегодня, 17 февраля.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Ски-кросс

Четвертьфинал

1. Сандра Нэслунд (Швеция)

2. Кортни Хоффос (Канада)

3. Мариэль Томпсон (Канада)

4. Ханна Шмид (Канада)

5. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)

6. Даниэла Майер (Германия)

7. Фанни Смит (Швейцария)

8. Бриттани Фелан (Канада)