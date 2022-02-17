Россиянка Чирцова не смогла пройти в полуфинал Олимпиады в ски-кроссе
Российская фристайлистка Анастасия Чирцова не смогла выйти в полуфинал Олимпиады в ски-кроссе.
В третьем четвертьфинальном заезде Чирцова заняла последнее, 4-е место. В полуфинал выходят две лучших спортсменки из каждого заезда.
Чирцова показала лучший результат среди всех россиянок. Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина выбыли в 1/8 финала.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Финал в женском ски-кроссе состоится сегодня, 17 февраля.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Ски-кросс
Четвертьфинал
1. Сандра Нэслунд (Швеция)
2. Кортни Хоффос (Канада)
3. Мариэль Томпсон (Канада)
4. Ханна Шмид (Канада)
5. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)
6. Даниэла Майер (Германия)
7. Фанни Смит (Швейцария)
8. Бриттани Фелан (Канада)