Комментатор Журанков — о высоких оценках американского фигуриста на Олимпиаде: «Империя лжи под звездно-полосатым флагом»
Комментатор Журанков назвал оценки американского фигуриста на Олимпиаде «империей лжи под звездно-полосатым флагом»
Комментатор Андрей Журанков прокомментировал выступление американского фигуриста Джейсона Брауна в произвольной программе Олимпиады-2022.
«Стыдоба. То есть Браун катается чище, чем Ханю. Империя лжи под звездно-полосатым флагом», — сказал Журанков в эфире телеканала «Россия 1».
Браун получил 87.66 балла за технику и 96.34 балла — за компоненты. Он опередил по компонентам лидирующего Юдзуру Ханю (90.44).
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