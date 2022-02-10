Комментатор Журанков назвал оценки американского фигуриста на Олимпиаде «империей лжи под звездно-полосатым флагом»

Комментатор Андрей Журанков прокомментировал выступление американского фигуриста Джейсона Брауна в произвольной программе Олимпиады-2022.

«Стыдоба. То есть Браун катается чище, чем Ханю. Империя лжи под звездно-полосатым флагом», — сказал Журанков в эфире телеканала «Россия 1».

Браун получил 87.66 балла за технику и 96.34 балла — за компоненты. Он опередил по компонентам лидирующего Юдзуру Ханю (90.44).