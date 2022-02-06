Украинский тренер обвинила в подлости российские СМИ

Лилия Батутина, тренер украинских фигуристов Софии Голиченко и Артема Даренского, опровергла новость о том, что спортсмены на Олимпиаде-2022 в Пекине дали интервью журналисту российского телеканала.

«Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР?». Ребята ответили: «Мы сейчас стараемся не общаться ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом» Это все, что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки...», — написала Батутина в Facebook. Позже она удалила свой пост.

Ранее Голиченко Даренский после короткой программы ответили на вопрос российской прессы про общение на русском языке. Сообщалось, что украинцам запрещается давать интервью на русском языке.