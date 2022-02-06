Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на реакцию украинцев после проката Камилы Валиевой. После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

«Чем меньше мы на это будем обращать внимания, тем чище будет сам спорт. Они делают гадости, которые не очень приветствуются Олимпийским движением. Забудьте про них. Где мы, и где украинцы. Единственное их счастье — сидеть рядом с нашей командой. И то, это получилось по жребию», — сказала Роднина «СЭ».

Валиева заняла первое место с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).