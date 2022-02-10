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Сегодня, 07:59

Слуцкая о высоких баллах американца Брауна: ««Вы шутите сейчас? Это просто позор!»

Слуцкая назвала позором баллы американца Брауна в произвольной программе Олимпиады-2022
Сергей Разин
корреспондент
Джейсон Браун.
Фото Reuters

Двукратная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление американского фигуристка Джейсона Брауна в произвольной программе Олимпиады-2022.

«Вы шутите сейчас? Выше Ханю? Это просто позор! Нельзя так делать, это невозможно», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия 1».

Браун получил 87.66 балла за технику и 96.34 балла — за компоненты. Он опередил по компонентам лидирующего Юдзуру Ханю (90.44).

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