Слуцкая о высоких баллах американца Брауна: ««Вы шутите сейчас? Это просто позор!»
Слуцкая назвала позором баллы американца Брауна в произвольной программе Олимпиады-2022
Двукратная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала выступление американского фигуристка Джейсона Брауна в произвольной программе Олимпиады-2022.
«Вы шутите сейчас? Выше Ханю? Это просто позор! Нельзя так делать, это невозможно», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия 1».
Браун получил 87.66 балла за технику и 96.34 балла — за компоненты. Он опередил по компонентам лидирующего Юдзуру Ханю (90.44).
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