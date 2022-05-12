Американский фигурист Чжоу считает, что США должны получить золото командного турнира Олимпиады-2022

Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает... Это зависит не от нас. Надо жить дальше — вне зависимости от результата, даже если он не окажется желанным. В то же время я рад, что высказываюсь об этом, и рад, что солидарен с моими партнерами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований. Но мы действительно не способны столь серьезно повлиять на результаты», — приводит слова Чжоу Figure Skaters Online.

Сборная России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине, США заняли второе место, Япония — третье.

Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования, но Россию официально не лишили золота.