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Сегодня, 13:40

Американский фигурист Чжоу считает, что США должны получить золото командного турнира Олимпиады-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает... Это зависит не от нас. Надо жить дальше — вне зависимости от результата, даже если он не окажется желанным. В то же время я рад, что высказываюсь об этом, и рад, что солидарен с моими партнерами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований. Но мы действительно не способны столь серьезно повлиять на результаты», — приводит слова Чжоу Figure Skaters Online.

Сборная России выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию на Играх в Пекине, США заняли второе место, Япония — третье.

Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования, но Россию официально не лишили золота.

Источник: https://figureskatersonline.com/news/2022/05/11/vincent-zhou-enjoying-stars-on-ice-experience-after-up-and-down-season/
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Сборная США по фигурному катанию
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