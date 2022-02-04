Канадский фигурист Мессинг сдал отрицательные тесты на коронавирус и может отправиться на Олимпиаду

Канадский фигурист Киган Мессинг сдал отрицательные тесты на коронавирус, сообщает продюсер CBC Sports Жаклин Дури.

По информации источника, канадская федерация фигурного катания занимается оформлением документов, которые необходимы для разрешения на вылет на Олимпиаду.

Update on Canadian Keegan Messing:



After facing challenges with COVID protocols (forcing him to miss the team event) Messing's now ready for travel.@TeamCanada & @SkateCanada are working on getting him to #Beijing2022 in time for the men's event. #TeamCanada #FigureSkating — Jacqueline Doorey (@jackydoorey) February 4, 2022

2 февраля стало известно, что Мессинг не может вылететь в Пекин из-за того, что у него не получалось сдать два отрицательных ПЦР-теста подряд. По этой причине он не смог принять участие в командном турнире, который стартовал 4 февраля.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов в личном турнире начнутся 8 февраля.