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Сегодня, 21:26

Канадский фигурист Мессинг сдал отрицательные тесты на коронавирус и может отправиться на Олимпиаду

Екатерина Савостина
Корреспондент

Канадский фигурист Киган Мессинг сдал отрицательные тесты на коронавирус, сообщает продюсер CBC Sports Жаклин Дури.

По информации источника, канадская федерация фигурного катания занимается оформлением документов, которые необходимы для разрешения на вылет на Олимпиаду.

2 февраля стало известно, что Мессинг не может вылететь в Пекин из-за того, что у него не получалось сдать два отрицательных ПЦР-теста подряд. По этой причине он не смог принять участие в командном турнире, который стартовал 4 февраля.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования фигуристов в личном турнире начнутся 8 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
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