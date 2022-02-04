Навка высказалась о судействе в первый день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мением о судействе в первый день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Ранее американская судья поставила Анастасии Мишиной и Александру Галлямову меньше всех баллов в короткой программе, а 5 из 9 судей поставили россиян на первое место.

«Это говорит само за себя, — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт». — Очевидно, что американцы будут, грубо выражаясь, топить нашу сборную. Естественно, мы для них главные конкуренты. Тем не менее побеждает сильнейший. Если ты на голову выше, то тогда невозможно получить низкие оценки. Сегодня наши фигуристы, к сожалению, допустили маленькие помарочки. Желаю нашим ребятам крепких нервов, чтобы они показали все, на что они способны. На то это и Олимпийские игры».

По итогам первого дня соревнований сборная России (ОКР) занимает второе место, набрав 26 очков. Первое место у команды США (28). Замыкает тройку сборная Китая — 21 очко.