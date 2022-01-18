Губанова и Квителашвили представят сборную Грузии на Олимпиаде

Федерация фигурного катания Грузии объявила состав для участия в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В состав сборной Грузии по фигурному катанию вошли Анастасия Губанова, Морис Квителашвили, спортивная пара Карина Сафина/Лука Берулава, а также танцевальный дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля. Соревнования по фигурному катанию начнутся 4 февраля.