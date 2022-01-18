Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

18 января, 23:55

Губанова и Квителашвили представят сборную Грузии на Олимпиаде

Карен Саркисян
Корреспондент

Федерация фигурного катания Грузии объявила состав для участия в командном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В состав сборной Грузии по фигурному катанию вошли Анастасия Губанова, Морис Квителашвили, спортивная пара Карина Сафина/Лука Берулава, а также танцевальный дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 22 февраля. Соревнования по фигурному катанию начнутся 4 февраля.

Источник: https://www.facebook.com/GeorgianFigureSkatingFederation/
Олимпиада
0
Читайте также
«Мимо нас проезжали БТР, которые расстреливали из автоматов». Арбитр РПЛ эвакуировался из Казахстана на военном самолете
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синицина и Кацалапов завтра начнут подготовку к Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости