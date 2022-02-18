Фаюрегас: «Больше всех на Месси похож Криштиану Роналду»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас высказался об игре нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси счастлив в «ПСЖ». Он счастлив, когда побеждает, забивает и решает исход матчей. Вот почему на протяжении 15 лет он был тем, кто он есть. Больше всех на Месси похож Криштиану Роналду, но такого, как он, я никогда не видел», — сказал Фабрегас Mundo Deportivo.

34-летний футболист провел 14 матчей в лиге 1 в этом сезоне, забив 2 гола, отметившись 7 ассистами.