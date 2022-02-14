Российские керлингистки уступили Дании и потерпели шестое поражение подряд на Олимпиаде-2022
Женская сборная России по керлингу в матче кругового турнира Олимпиады-2022 уступила Дании со счетом 5:10.
Россиянки ни разу не вели в счете по ходу встречи.
Таким образом, Россия потерпела шестое поражений в шести играх.
Следующий матч пройдет завтра, 15 февраля, против Китая. Встреча начнется в 09.05 (мск).
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Круговой турнир
Дания — Россия — 10:5
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