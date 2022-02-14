Российские керлингистки уступили Дании и потерпели шестое поражение подряд на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по керлингу в матче кругового турнира Олимпиады-2022 уступила Дании со счетом 5:10.

Россиянки ни разу не вели в счете по ходу встречи.

Таким образом, Россия потерпела шестое поражений в шести играх.

Следующий матч пройдет завтра, 15 февраля, против Китая. Встреча начнется в 09.05 (мск).

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Дания — Россия — 10:5