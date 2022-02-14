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Сегодня, 17:44

Российские керлингистки уступили Дании и потерпели шестое поражение подряд на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Женская сборная России по керлингу в матче кругового турнира Олимпиады-2022 уступила Дании со счетом 5:10.

Россиянки ни разу не вели в счете по ходу встречи.

Таким образом, Россия потерпела шестое поражений в шести играх.

Следующий матч пройдет завтра, 15 февраля, против Китая. Встреча начнется в 09.05 (мск).

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Круговой турнир

Дания — Россия — 10:5

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по керлингу
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