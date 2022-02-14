Канада победила Италию, Дания обыграла Норвегию в круговом турнире по керлингу на Олимпиаде
Состоялись матчи кругового турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине.
Канада победила Италию (7:3), Швейцария уступила Великобритании (5:6), Дания взяла верх над Норвегией (6:5), а Корея не смогла победить США (6:8).
Ранее, 14 февраля, сборная России проиграла пятый матч подряд, уступив Канаде со счетом 5:11. Следующий матч пройдет сегодня против Дании. Встреча начнется в 15.05 (мск).
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
США — Корея — 8:6
Канада — Италия — 7:3
Швейцария — Великобритания — 5:6
Дания — Норвегия — 6:5
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