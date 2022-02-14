Канада победила Италию, Дания обыграла Норвегию в круговом турнире по керлингу на Олимпиаде

Состоялись матчи кругового турнира по керлингу на Олимпиаде в Пекине.

Канада победила Италию (7:3), Швейцария уступила Великобритании (5:6), Дания взяла верх над Норвегией (6:5), а Корея не смогла победить США (6:8).

Ранее, 14 февраля, сборная России проиграла пятый матч подряд, уступив Канаде со счетом 5:11. Следующий матч пройдет сегодня против Дании. Встреча начнется в 15.05 (мск).

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

США — Корея — 8:6

Канада — Италия — 7:3

Швейцария — Великобритания — 5:6

Дания — Норвегия — 6:5