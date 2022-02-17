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Сегодня, 15:37

Российских биатлонисток наградили медалями за второе место в эстафете на Олимпиаде

Екатерина Савостина
Корреспондент
Российские биатлонистки были награждены серебряными медалями Олимпиады.
Фото Reuters

17 февраля российские биатлонистки были награждены серебряными медалями Олимпиады в Пекине за второе место в эстафете.

В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Победила команда Швеции, за которую выступили Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг.

Бронзовыми призерами стали немки Ванесса Войт, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс и Дениз Херманн.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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