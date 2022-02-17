Российских биатлонисток наградили медалями за второе место в эстафете на Олимпиаде
17 февраля российские биатлонистки были награждены серебряными медалями Олимпиады в Пекине за второе место в эстафете.
В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Победила команда Швеции, за которую выступили Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг.
Бронзовыми призерами стали немки Ванесса Войт, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс и Дениз Херманн.
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