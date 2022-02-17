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Сегодня, 11:52

Хованцев: «По скорости Логинов и Латыпов однозначно могут бороться за золото»

Хованцев назвал биатлонистов, которые смогут претендовать на золото в мужском масс-старте Олимпиады
Микеле Антонов
Александр Логинов.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

«Теперь от мужской сборной по биатлону можно ожидать все что угодно. По скорости Логинов и Латыпов однозначно могут бороться за золото. Но все зависит от стрельбы. Все, что не больше одного промаха будет хорошо. Это уже конец Олимпиады. Спортсмены долго находятся на высоте, прошло много гонок. Поэтому нужно будет смотреть на функциональное состояние. Стрельба — это тоже отдельное соревнование. Это непредсказуемо. Цветков с идеальной стрельбой тоже будет претендовать на медали. Что касается Латыпова, думаю он справится после роковой стрельбы», — сказал Хованцев «СЭ».

Мужской масс-старт пройдет в пятницу, 18 февраля. Гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

Сборную России представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Даниил Серохвостов попал в число запасных.

Сборная России по биатлону
Анатолий Хованцев
Эдуард Латыпов
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