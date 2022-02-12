Олимпиада-2022, биатлон, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 12 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится мужской спринт. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.