Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебра в спринте на Олимпиаде-2022

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала второе место в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Повторить путь сестры и стать олимпийским призером — это невероятное чувство. Теперь мы две медалистки в семье — просто безумие. Горжусь своим сегодняшним выступлением, и здорово разделить этот успех с сестрой и нашей командой.

Ханна сказала мне не так много слов после гонки. Ее в основном переполняли эмоции. Конечно, она сказала, что гордится мной и что я заслужила медаль. Было очень приятно это услышать. Мечта сбылась", — приводит слова Эберг Aftonbladet.

Победительницей спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Замкнула тройку лучших итальянка Доротея Вирер.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке. Ирина Казакевич — 20-я.