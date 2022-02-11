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Сегодня, 16:02

Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебра в спринте на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Эльвира Эберг.
Фото AFP

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала второе место в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Повторить путь сестры и стать олимпийским призером — это невероятное чувство. Теперь мы две медалистки в семье — просто безумие. Горжусь своим сегодняшним выступлением, и здорово разделить этот успех с сестрой и нашей командой.

Ханна сказала мне не так много слов после гонки. Ее в основном переполняли эмоции. Конечно, она сказала, что гордится мной и что я заслужила медаль. Было очень приятно это услышать. Мечта сбылась", — приводит слова Эберг Aftonbladet.

Победительницей спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине стала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн. Замкнула тройку лучших итальянка Доротея Вирер.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая шестое место. Ульяна Нигматуллина — на 13-й строчке. Ирина Казакевич — 20-я.

Источник: https://www.aftonbladet.se/sportbladet
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