Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:50

«Подтвердили статус серебряных призеров спустя 8 лет». Зайцева — об успехе России в эстафете

Ольга Зайцева отреагировала на серебро российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Ольга Зайцева в разговоре с корреспонденом «СЭ» прокомментировала серебро российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Очень грамотная расстановка по этапам, тренеры хорошо сделали, а девчонки отработали как реальная команда. Да, были ошибки, но они предсказуемые. Все и так знали, что они могут быть у Светы Мироновой, а могут и не быть, потому что это биатлон. В принципе хорошо, что ее поставили именно на этот этап, что ситуацию можно было спасти. Все классно. Подтвердили статус серебряных призеров, спустя восемь лет. Достойная награда, потому что после таких провалов — биатлон у нас не очень хорошие результаты показывал — сейчас они способны бороться. Прогресс. Думаю, это придаст им силы на подъеме соревноваться до конца Олимпиады. Хочу поздравить всю команду, руководство, тренеров, сервису отдельная отдельная благодарность и, конечно, поздравляю спортсменок и болельщиков», — сказала Зайцева «СЭ».

Ранее, 16 февраля, сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету. Второе место заняли россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Третьими в эстафетной гонке финишировали биатлонистки из Германии.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Биатлон
Олимпиада
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Светлана Миронова
5
4
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022
Олимпиада 2022: у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро в эстафете! Онлайн-трансляция 16 февраля
Большунов и Терентьев стали бронзовыми призерами Олимпиады в командном спринте
Анфиса Резцова одним словом описала бронзовую медаль в командном спринте
Шипачев — о победе над Данией: «Сегодня играли лучше. Рад, что прошли дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«У всех тренеров контракты до 31 мая». Президент СБР высказал недоумение по поводу слов Шашилова
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости