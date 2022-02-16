Двукратная чемпионка Олимпийских игр Ольга Зайцева в разговоре с корреспонденом «СЭ» прокомментировала серебро российских биатлонисток в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Очень грамотная расстановка по этапам, тренеры хорошо сделали, а девчонки отработали как реальная команда. Да, были ошибки, но они предсказуемые. Все и так знали, что они могут быть у Светы Мироновой, а могут и не быть, потому что это биатлон. В принципе хорошо, что ее поставили именно на этот этап, что ситуацию можно было спасти. Все классно. Подтвердили статус серебряных призеров, спустя восемь лет. Достойная награда, потому что после таких провалов — биатлон у нас не очень хорошие результаты показывал — сейчас они способны бороться. Прогресс. Думаю, это придаст им силы на подъеме соревноваться до конца Олимпиады. Хочу поздравить всю команду, руководство, тренеров, сервису отдельная отдельная благодарность и, конечно, поздравляю спортсменок и болельщиков», — сказала Зайцева «СЭ».

Ранее, 16 февраля, сборная Швеции по биатлону выиграла женскую эстафету. Второе место заняли россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Третьими в эстафетной гонке финишировали биатлонистки из Германии.