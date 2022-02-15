Каминский о пяти промахах Латыпова: «Для Эдика это трагедия»

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление биатлонистов в мужской эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Для Эдика это трагедия. И для меня...», — сказал Каминский.

Латыпов на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды).