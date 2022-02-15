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Сегодня, 11:07

Каминский о пяти промахах Латыпова: «Для Эдика это трагедия»

Каминский оценил выступление Латыпова в эстафете на Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель
Эдуард Латыпов.
Фото Reuters

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление биатлонистов в мужской эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Для Эдика это трагедия. И для меня...», — сказал Каминский.

Латыпов на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды).

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
Юрий Каминский
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«Для Эдика это трагедия. И для меня...». Тренер сборной России после промахов Латыпова на Олимпиаде

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