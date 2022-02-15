«Для Эдика это трагедия. И для меня...». Тренер сборной России после промахов Латыпова на Олимпиаде
Тренер сборной России Каминский назвал трагедией промахи Латыпова
Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал промахи российского биатлониста Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафеты Олимпиады в Пекине.
«Для Эдика это трагедия. И для меня...», — сказал Каминский после гонки.
Латыпов на последнем этапе эстафеты допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды) и могла выиграть золото, однако в итоге стала третьей.
После финиша Латыпов расплакался, а партнеры по команде его утишали.
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