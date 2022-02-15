«Для Эдика это трагедия. И для меня...». Тренер сборной России после промахов Латыпова на Олимпиаде

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал промахи российского биатлониста Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафеты Олимпиады в Пекине.

«Для Эдика это трагедия. И для меня...», — сказал Каминский после гонки.

Латыпов на последнем этапе эстафеты допустил пять промахов на стойке и ушел на два штрафных круга. Сборная России перед этой стрельбой лидировала с отрывом почти в минуту (59,3 секунды) и могла выиграть золото, однако в итоге стала третьей.

После финиша Латыпов расплакался, а партнеры по команде его утишали.