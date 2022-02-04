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Сегодня, 18:40

Ишмуратова объяснила, чем Резцова отличается от других биатлонисток сборной России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова поделилась мнением о российской биатлонистке Кристине Резцовой.

«У Кристины Резцовой очень хорошая генетика и от мамы, и от папы. При этом она очень взрывная и загорается моментально, как искорка. Мне в ней нравится, что она всегда идет ва-банк и не боится экспериментировать, чем отличается от многих девчонок.

Я была такая же. В команде мы боялись что-то сделать не то, что-то не то попробовать. А она не боится, делает это, и иногда у нее получается», — приводит слова Ишмуратовой Metaratings.ru.

Кристина Резцова выступит вместе с Ульяной Нигматуллиной, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Гонка состоится 5 февраля. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/ishmuratova-reztsova-vzryvnaya-kak-iskorka-i-ne-boitsya-idti-va-bank-1190094/
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
Светлана Ишмуратова
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