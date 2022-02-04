Руководитель пресс-службы СБР сообщил, что Васнецовой разнообразили питание на карантине в Пекине

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале сообщил, что российской биатлонистке Валерии Васнецовой изменили меню на карантине.

3 февраля биатлонистка пожаловалась на еду, которой ее кормят на карантине в Пекине.

«За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна», — написал Аверьянов.

Соцсеть Валерии Васнецовой. Фото Instagram

Васнецова в соцсети поблагодарила за то, что ей разнообразили рацион.

30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. После этого стало известно, что спортсменку на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова.