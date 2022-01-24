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Сегодня, 20:23

Финская биатлонистка заразилась коронавирусом перед Олимпиадой

Иван Шитик
Корреспондент

Биатлонистка сборной Финляндии Эрика Янкя сдала положительный тест на коронавирус, сообщает Ассоциация биатлонистов Финляндии.

Отмечается, что у спортсменки нет симптомов заболевания, она тренировалась и участвовала в гонках до получения результата теста.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что результат теста одного из финских спортсменов оказался положительным.

26-летняя Янкя была включена в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

Олимпиада
Коронавирус
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