Финская биатлонистка заразилась коронавирусом перед Олимпиадой

Биатлонистка сборной Финляндии Эрика Янкя сдала положительный тест на коронавирус, сообщает Ассоциация биатлонистов Финляндии.

Отмечается, что у спортсменки нет симптомов заболевания, она тренировалась и участвовала в гонках до получения результата теста.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что результат теста одного из финских спортсменов оказался положительным.

26-летняя Янкя была включена в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.